На прямую линию с Путиным поступило 300 тыс. обращений, большая часть — от женщин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на текущий момент уже зарегистрировано более 300 тысяч обращений на прямую линию с Владимиром Путиным.
«Это не просто десятки, мы уже преодолели отметку в триста тысяч», — отметил Песков, уточнив, что речь идёт обо всех каналах поступления обращений.
Гендерный анализ показал, что женщины составляют большую часть тех, кто обращается на прямую линию с президентом.
«Мы имеем данные о возрастных характеристиках обращающихся и можем сказать, что женщин среди них больше», — сообщил представитель Кремля.
В этом году прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
Life.ru