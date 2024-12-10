На прямую линию с Путиным поступило 300 тыс. обращений, большая часть — от женщин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на текущий момент уже зарегистрировано более 300 тысяч обращений на прямую линию с Владимиром Путиным.

«Это не просто десятки, мы уже преодолели отметку в триста тысяч», — отметил Песков, уточнив, что речь идёт обо всех каналах поступления обращений.

Гендерный анализ показал, что женщины составляют большую часть тех, кто обращается на прямую линию с президентом.

«Мы имеем данные о возрастных характеристиках обращающихся и можем сказать, что женщин среди них больше», — сообщил представитель Кремля.