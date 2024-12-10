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Регион
10 декабря, 09:29

На прямую линию с Путиным поступило 300 тыс. обращений, большая часть — от женщин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на текущий момент уже зарегистрировано более 300 тысяч обращений на прямую линию с Владимиром Путиным.

«Это не просто десятки, мы уже преодолели отметку в триста тысяч», — отметил Песков, уточнив, что речь идёт обо всех каналах поступления обращений.

Гендерный анализ показал, что женщины составляют большую часть тех, кто обращается на прямую линию с президентом.

«Мы имеем данные о возрастных характеристиках обращающихся и можем сказать, что женщин среди них больше», — сообщил представитель Кремля.

Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год
Дети обращаются на прямую линию Путина, чтобы заказать подарки на Новый год

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

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Life.ru

Марина Фещенко
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