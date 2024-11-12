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12 ноября, 12:24

Путин провёл встречу с Васильевым – главой фракции «Единая Россия» в Госдуме

Президент Владимир Путин и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Владимир Путин и руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (слева направо) во время встречи в Кремле. Фото © Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с Владимиром Васильевым – главой фракции «Единая Россия» в Госдуме. Парламентарий проинформировал главу государства о работе депутатов над формированием бюджета, а также об организации депутатского контроля в том числе за капитальным ремонтом школ и строительством очистных сооружений на Волге.

Видео © Kremlin.ru

Путин заверил, что всегда внимательно наблюдет за тем, что происходит в Государственной Думе, тем более в ведущей и самой многочисленной фракции единороссов.

«Вы очень хорошо информированы, я постараюсь не повторяться. Мне кажется, сейчас пошёл очень важный процесс. Я его связываю ещё со съездом, когда вы поддержали народную программу, и там около двух миллионов пожеланий людей, потом – выборы, поддержка людей, ваше послание, указы, поручения. И то, что благодаря поправкам к Конституции впервые сформировано в нашей истории Правительство с обсуждением в Думе, – это очень важный момент, в моём понимании», — отметил на встрече с президентом Васильев.

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Напомним, что ранее, выступая со своей речью на заседании клуба «Валдай», Путин заявил, что сейчас формируется совершенно новое мировое устройство, при котором меняется роль бывших гегемонов, а народы всё больше осознают свою ценность и самобытность.

Марина Фещенко
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