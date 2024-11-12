Путин вызвал Володина из зала срочным звонком ради сообщения для депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что абсолютно все руководители фракций еиногласно высказались в поддержку позиции президента РФ Владимира Путина в отношении нового миропорядка, которая была озвучена на «Валдае». Об этом Володин рассказал на заседании ГД РФ.

«Только что разговаривал с президентом, выходил из зала. <…> Мы буквально вчера со всеми руководителями фракций, обсуждая сегодняшнее пленарное заседание, говорили как раз о Валдайском форуме, о выступлении президента. Руководители фракций все высказались в поддержку видения президента мирового устройства, построение многополярного справедливого мира», — отметил он.

Володин подчеркнул, что сообщил Путину о поддержке со стороны фракций. Глава государства поблагодарил чиновников за высокую оценку его предложений. «Коллеги, спасибо от лица президента», — обратился к депутатам председатель ГД.