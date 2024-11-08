«Шаг от ядерной пропасти»: Главный посыл валдайской речи Путина анализирует весь мир

Речь президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сейчас анализируют эксперты со всего мира. Главный её посыл состоит в том, что российский лидер показал иностранным партнёрам российское видение нового миропорядка, сообщила в своём телеграм-канале политтехнолог Мария Сергеева.

По её оценке, Владимир Путин в выступлении сделал акцент не на самой России, а на том, как она представляет себе новое мироустройство, под которым уже могут подписываться и остальные желающие.

«Ни одна страна не должна навязывать своё государственное устройство другим странам, многообразие — фактор устойчивости», — подчеркнула посыл российского лидера политтехнолог.

Весомую роль в этом всём сыграет новый президент США. По словам эксперта, Путин не стремится скрывать, что ему приятна победа Дональда Трампа на американских выборах.

«Щедрый комплимент в сторону Доналда Фредовича (имеется в виду Трамп) и его поведения при покушении дорогого стоит. Пацанский респект, как сказали ли бы у меня во дворе детства. Ну и эта фраза, что у Трампа на первом сроке были связаны руки. Кому, как не Путину это понимать, сам ведь с 2000 года весь свой первый срок боролся за самостоятельность с кучей людей, искренне считавших, что ВВП (инициалы российского лидера) будет их марионеткой», — написала Сергеева.