«Шаг от ядерной пропасти»: Главный посыл валдайской речи Путина анализирует весь мир
Политтехнолог Сергеева: Путин на Валдае показал российское видение миропорядка
Владимир Путин на «Валдае». Фото © Life.ru
Речь президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сейчас анализируют эксперты со всего мира. Главный её посыл состоит в том, что российский лидер показал иностранным партнёрам российское видение нового миропорядка, сообщила в своём телеграм-канале политтехнолог Мария Сергеева.
По её оценке, Владимир Путин в выступлении сделал акцент не на самой России, а на том, как она представляет себе новое мироустройство, под которым уже могут подписываться и остальные желающие.
«Ни одна страна не должна навязывать своё государственное устройство другим странам, многообразие — фактор устойчивости», — подчеркнула посыл российского лидера политтехнолог.
Весомую роль в этом всём сыграет новый президент США. По словам эксперта, Путин не стремится скрывать, что ему приятна победа Дональда Трампа на американских выборах.
«Щедрый комплимент в сторону Доналда Фредовича (имеется в виду Трамп) и его поведения при покушении дорогого стоит. Пацанский респект, как сказали ли бы у меня во дворе детства. Ну и эта фраза, что у Трампа на первом сроке были связаны руки. Кому, как не Путину это понимать, сам ведь с 2000 года весь свой первый срок боролся за самостоятельность с кучей людей, искренне считавших, что ВВП (инициалы российского лидера) будет их марионеткой», — написала Сергеева.
Она отметила, что всё это не означает, что Россия с США вдруг резко стали братьями навек. В конце концов, если Вашингтон продолжить свою игру в «мирового жандарма» под видом продвижения демократических ценностей, то говорить будет не о чем. Однако даже простая взаимная симпатия двух таких мировых лидеров представляет из себя, пусть и крохотный, но шаг в сторону от ядерной катастрофы.
Если вы, как и политтехнолог Сергеева, загорелись желанием покопаться в словах российского лидера с заседания в поиске разных смыслов, то милости просим, к материалу Life.ru, в котором опубликован полный текст речи Путина с выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай». Длилась она почти целый час, поэтому там есть, в чём покопаться. Если же вы не хотели бы читать много так много букв, то для вас есть подборка главных тезисов президента России с мероприятия.