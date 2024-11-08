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8 ноября, 08:29

«Шаг от ядерной пропасти»: Главный посыл валдайской речи Путина анализирует весь мир

Политтехнолог Сергеева: Путин на Валдае показал российское видение миропорядка

Владимир Путин на «Валдае». Фото © Life.ru

Владимир Путин на «Валдае». Фото © Life.ru

Речь президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сейчас анализируют эксперты со всего мира. Главный её посыл состоит в том, что российский лидер показал иностранным партнёрам российское видение нового миропорядка, сообщила в своём телеграм-канале политтехнолог Мария Сергеева.

По её оценке, Владимир Путин в выступлении сделал акцент не на самой России, а на том, как она представляет себе новое мироустройство, под которым уже могут подписываться и остальные желающие.

«Ни одна страна не должна навязывать своё государственное устройство другим странам, многообразие фактор устойчивости», — подчеркнула посыл российского лидера политтехнолог.

Весомую роль в этом всём сыграет новый президент США. По словам эксперта, Путин не стремится скрывать, что ему приятна победа Дональда Трампа на американских выборах.

«Щедрый комплимент в сторону Доналда Фредовича (имеется в виду Трамп) и его поведения при покушении дорогого стоит. Пацанский респект, как сказали ли бы у меня во дворе детства. Ну и эта фраза, что у Трампа на первом сроке были связаны руки. Кому, как не Путину это понимать, сам ведь с 2000 года весь свой первый срок боролся за самостоятельность с кучей людей, искренне считавших, что ВВП (инициалы российского лидера) будет их марионеткой», — написала Сергеева.

Она отметила, что всё это не означает, что Россия с США вдруг резко стали братьями навек. В конце концов, если Вашингтон продолжить свою игру в «мирового жандарма» под видом продвижения демократических ценностей, то говорить будет не о чем. Однако даже простая взаимная симпатия двух таких мировых лидеров представляет из себя, пусть и крохотный, но шаг в сторону от ядерной катастрофы.

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Если вы, как и политтехнолог Сергеева, загорелись желанием покопаться в словах российского лидера с заседания в поиске разных смыслов, то милости просим, к материалу Life.ru, в котором опубликован полный текст речи Путина с выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай». Длилась она почти целый час, поэтому там есть, в чём покопаться. Если же вы не хотели бы читать много так много букв, то для вас есть подборка главных тезисов президента России с мероприятия.

Владимир Озеров
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