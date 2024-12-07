Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным

«19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — говорится в публикации .

Все желающие смогут направить главе государства свои вопросы через сайт moskva-putinu.ru, с помощью СМС- или ММС-сообщений по номерам 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40, также они будут приниматься на специальном сайте программы. Помимо этого, обратиться к президенту, в том числе и в видеоформате, можно будет через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы будут принимать с полуночи 8 декабря и до окончания программы.