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7 декабря, 12:33

Россиянам рассказали, как задать вопрос на прямой линии с Путиным

Колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» начал принимать вопросы

Колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которую покажут в эфире 19 декабря в 12:00 по Москве, начал принимать вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — говорится в публикации.

Все желающие смогут направить главе государства свои вопросы через сайт moskva-putinu.ru, с помощью СМС- или ММС-сообщений по номерам 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40, также они будут приниматься на специальном сайте программы. Помимо этого, обратиться к президенту, в том числе и в видеоформате, можно будет через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы будут принимать с полуночи 8 декабря и до окончания программы.

Колл-центр «Итогов года с Путиным» разместится в штаб-квартире Народного фронта
Колл-центр «Итогов года с Путиным» разместится в штаб-квартире Народного фронта

Напомним, такую же дату и время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией Владимира Путина, ранее называл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кстати, уже известно, что в этом году в сборе и обработке вопросов будет задействован искусственный интеллект.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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