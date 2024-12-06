Колл-центр «Итогов года с Путиным» разместится в штаб-квартире Народного фронта
Кол-центр «Итогов года с Путиным». Фото © Life.ru
Колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» второй год подряд разместится в штаб-квартире Народного фронта. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.
Михаил Кузнецов – о колл-центре «Итогов года с Путиным». Видео © Life.ru
«Мы с вами сегодня находимся в стенах Народного фронта, в колл-центре, который принимает вопросы на прямую линию с президентом. Это уже второй год, когда колл-центр располагается в Народном фронте. И для нас большая честь быть частью большой объединенной редакции программы «Итоги года с Владимиром Путиным», — заявил Кузнецов.
Напомним, в этом году прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией президента России, состоится 19 декабря в 12.00 мск. Мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». Вопросы к прямой линии смогут задать все желающие, задать их можно будет, начиная с ночи на 8 декабря. Кстати, в сборе и обработке вопросов к прямой линии впервые будет использован искусственный интеллект.