Путин продолжает напряжённую подготовку к прямой линии, рассказал Песков
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Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к подведению итогов года, которое пройдет 19 декабря в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент Путин работает в Кремле как вчера, так и сегодня. Кроме выполнения своих обычных обязанностей, у него проходят непубличные встречи, но в основном он сосредоточен на подготовке к подведению итогов года», — отметил Песков.
Напоминаем, что прямая линия с президентом России пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени. Россияне уже отправили более миллиона вопросов и обращений к главе государства в рамках этой прямой линии. СВО стала одной из главных тем обращений.