Путин продолжает напряжённую подготовку к прямой линии, рассказал Песков

Президент России Владимир Путин продолжает подготовку к подведению итогов года, которое пройдет 19 декабря в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин работает в Кремле как вчера, так и сегодня. Кроме выполнения своих обычных обязанностей, у него проходят непубличные встречи, но в основном он сосредоточен на подготовке к подведению итогов года», — отметил Песков.