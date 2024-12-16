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Регион
16 декабря, 08:12

Озвучена одна из главных тем обращений на прямую линию Путина

«Первый канал»: СВО стала одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая состоится уже 19 декабря, продолжают поступать вопросы. Известно, что одной из главных тем обращений оказалась спецоперация на Украине.

«Спецоперация — одна из главных тем обращений, которые поступают на программу Итоги года с Владимиром Путиным»,передаёт «Первый канал».

Путин заявил, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию
Путин заявил, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию

Напомним, что прямая линия с президентом состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Граждане России уже направили свыше миллиона вопросов и обращений к президенту в рамках прямой линии.

Мария Любицкая
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