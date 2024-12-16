Озвучена одна из главных тем обращений на прямую линию Путина
«Первый канал»: СВО стала одной из главных тем обращений на прямую линию Путина
Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая состоится уже 19 декабря, продолжают поступать вопросы. Известно, что одной из главных тем обращений оказалась спецоперация на Украине.
«Спецоперация — одна из главных тем обращений, которые поступают на программу Итоги года с Владимиром Путиным», — передаёт «Первый канал».
Напомним, что прямая линия с президентом состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Граждане России уже направили свыше миллиона вопросов и обращений к президенту в рамках прямой линии.