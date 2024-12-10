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10 декабря, 14:15

Психолог назвал три причины, из-за которых женщины звонят на прямую линию Путину чаще мужчин

Психолог Самбурский: Женщины чаще обращаются к Путину из-за более высокой эмпатии

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) / кадр из фильма / © kino-teatr.ru

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973) / кадр из фильма / © kino-teatr.ru

Психолога Станислава Самбурского не удивило заявление Кремля о том, что женщины обращаются на прямую линию с Владимиром Путиным гораздо чаще чем, мужчины. Такую статистику эксперт объяснил в беседе с Life.ru сразу несколькими факторами.

Во-первых, с точки зрения психологии это можно объяснить более высоким уровнем эмпатии у женщин. По словам Самбурского, прекрасный пол намного больше склонен чувствовать эмоции других людей и в случае затруднительной ситуации искать помощь и поддержку. Соответственно, когда женщины сталкиваются с ситуацией, которая кажется им несправедливой или вызывает сложности, возникает желание получить помощь и защиту.

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Обычно это выливается в обращение к своему мужчине — это может быть отец, муж или сын. Но когда вопрос кажется непосильным, то обращение к самому сильному мужчине в стране выглядит вполне логично.

клинический психолог Станислав Самбурский

Второй фактор связан с тем, что у женщин гораздо лучше развиты коммуникативные навыки. Выразить свои мысли и чувства в письменной форме мужчинам гораздо сложнее, чем женщинам. Соответственно, для женщины легко и комфортно написать письмо президенту, в то время как мужчины будут искать другие способы решения проблемы, считает собеседник Life.ru.

«А ещё у женщин зачастую обострено чувство социальной справедливости. Особенно это чувство обостряется, когда дело касается их прав и прав их детей, что побуждает обращаться за решением к вышестоящей инстанции. А кто может быть выше Президента?» — резюмировал эксперт.

На прямую линию с Путиным поступило 300 тыс. обращений, большая часть — от женщин
На прямую линию с Путиным поступило 300 тыс. обращений, большая часть — от женщин

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

Станислав Самбурский
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