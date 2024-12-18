В Кремле рассказали об участии иностранных журналистов в прямой линии с Путиным

Иностранные журналисты будут участвовать в прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещённой с пресс-конференцией. На мероприятие заявлены представители СМИ из Китая, США и Франции, сообщает «Первый канал».

Так, в Москву уже прибыли корреспонденты французского телеканала TF1, американского NBC, британского издания Би-би-си, а также китайские журналисты. Известно, что в зале будет присутствовать и итальянский военкор Андреа Лучиди, называющий себя антифашистом и преследуемый на Западе за правдивое освещение событий на Донбассе. Собирается задать свой вопрос Путину и репортёр американского CNN Фредерик Плейтген, он уже озвучил, что его интересуют возможные изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном после избрания Дональда Трампа главой Белого дома.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Россия 24» заверил, что Путин постарается максимально полно ответить на все вопросы зарубежных СМИ. Он также напомнил, что президент продолжает скрупулёзно готовиться к предстоящей прямой линии, так как подобные мероприятия всегда рассматриваются в Кремле как очень ответственные задачи. По словам Пескова, идёт подготовка к событию и по линии министерств и правительства РФ.