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18 декабря, 17:47

В Кремле рассказали об участии иностранных журналистов в прямой линии с Путиным

Журналисты из США, Франции и Китая примут участие в прямой линии Путина

Иностранные журналисты будут участвовать в прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещённой с пресс-конференцией. На мероприятие заявлены представители СМИ из Китая, США и Франции, сообщает «Первый канал».

Так, в Москву уже прибыли корреспонденты французского телеканала TF1, американского NBC, британского издания Би-би-си, а также китайские журналисты. Известно, что в зале будет присутствовать и итальянский военкор Андреа Лучиди, называющий себя антифашистом и преследуемый на Западе за правдивое освещение событий на Донбассе. Собирается задать свой вопрос Путину и репортёр американского CNN Фредерик Плейтген, он уже озвучил, что его интересуют возможные изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном после избрания Дональда Трампа главой Белого дома.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с телеканалом «Россия 24» заверил, что Путин постарается максимально полно ответить на все вопросы зарубежных СМИ. Он также напомнил, что президент продолжает скрупулёзно готовиться к предстоящей прямой линии, так как подобные мероприятия всегда рассматриваются в Кремле как очень ответственные задачи. По словам Пескова, идёт подготовка к событию и по линии министерств и правительства РФ.

«Президент запрашивает необходимую информацию, запрашивает справки, (находится — прим. Life.ru) на постоянной телефонной связи с министрами, с вице-премьерами, с премьер-министром», — пояснил пресс-секретарь.

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Напомним, прямая линия с президентом России состоится 19 декабря. Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия. В Кремле заверили, что Путин уделит большое внимание блоку по экономике.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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