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18 декабря, 16:01

В Кремле раскрыли, каким вопросам Путин уделит внимание на прямой линии

Песков сообщил, что Путин затронет вопросы об экономике во время прямой линии

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии уделит много внимания вопросам, связанным с экономикой, так как россияне проявили к данной сфере повышенный интерес. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя повестку мероприятия.

«Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это всё на повестке дня»,пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

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Напомним, прямая линия с президентом России состоится 19 декабря. Передача «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в 12:00 по московскому времени. Россияне уже отправили более миллиона вопросов главе государства. Федеральные телеканалы отводят три часа эфирного времени на трансляцию мероприятия.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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