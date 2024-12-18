В Кремле раскрыли, каким вопросам Путин уделит внимание на прямой линии

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии уделит много внимания вопросам, связанным с экономикой, так как россияне проявили к данной сфере повышенный интерес. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя повестку мероприятия.

«Много других вопросов, связанных с экономикой, с экономическим развитием, с проблемами, которые возникают. Это всё на повестке дня», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».