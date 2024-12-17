«Работает с массивом информации»: В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии

Президент России Владимир Путин ближайшие два дня будет готовиться к прямой линии, которая состоится 19 декна этой неделе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня и завтра [17 и 18 декабря] готовится к подведению итогов года. Работает с массивом вопросов», — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.