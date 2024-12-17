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Регион
17 декабря, 11:02

«Работает с массивом информации»: В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии

Песков: Путин ближайшие два дня будет готовиться к прямой линии

Президент России Владимир Путин ближайшие два дня будет готовиться к прямой линии, которая состоится 19 декна этой неделе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня и завтра [17 и 18 декабря] готовится к подведению итогов года. Работает с массивом вопросов», — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Он добавил, что Путин постоянно запрашивает информацию у членов кабмина. Песков также пояснил, что именно с этим связано отсутствие публичных мероприятий в графике российского лидера.

Озвучена одна из главных тем обращений на прямую линию Путина
Озвучена одна из главных тем обращений на прямую линию Путина

Напомним, что прямая линия с главой государства состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнётся в полдень по московскому времени. Россияне уже направили свыше миллиона вопросов и обращений к президенту в рамках прямой линии.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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