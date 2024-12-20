Киев в ответ на предложение о рождественском перемирии развернула против Будапешта возмутительную кампанию. Украинцам самим предстоит оценить действия Владимира Зеленского. Так высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Очевидно, что Зеленский в последние дни ведёт безобразную кампанию против нас, постоянно провоцируя нас на международной арене. Я считаю, что на такую провокацию нельзя реагировать», — заявил Сийярто в эфире телеканала M1.

Министр пояснил, что ответственность за принятие или отказ от рождественского перемирия теперь ложится на плечи лидеров стран, получивших предложение. Им придётся отчитаться перед своими гражданами.

«Венгрия поступила, как подобает соседней христианской стране: она предложила возможность для прекращения огня, и это предложение актуально. Как поступить с Зеленским пусть решают украинцы», — подытожил министр.