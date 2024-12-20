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19 декабря, 21:52

Сийярто указал на безобразные провокации со стороны Зеленского

Сийярто: Киев ведёт против Венгрии безобразную кампанию на международной арене

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis

Киев в ответ на предложение о рождественском перемирии развернула против Будапешта возмутительную кампанию. Украинцам самим предстоит оценить действия Владимира Зеленского. Так высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Очевидно, что Зеленский в последние дни ведёт безобразную кампанию против нас, постоянно провоцируя нас на международной арене. Я считаю, что на такую провокацию нельзя реагировать», — заявил Сийярто в эфире телеканала M1.

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Министр пояснил, что ответственность за принятие или отказ от рождественского перемирия теперь ложится на плечи лидеров стран, получивших предложение. Им придётся отчитаться перед своими гражданами.

«Венгрия поступила, как подобает соседней христианской стране: она предложила возможность для прекращения огня, и это предложение актуально. Как поступить с Зеленским пусть решают украинцы», — подытожил министр.

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Ранее Зеленский грубо отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в роли посредника из-за «сверх тёплых» отношений с Владимиром Путиным. Лидер киевского режима обвинил Орбана в саморекламе и заявил, что тот не владеет соответствующими полномочиями.

Лия Мурадьян
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