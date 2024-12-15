«Нам отказали»: Киевский режим ударил по миротворческой руке Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к Киеву с желанием организовать беседу с Владимиром Зеленским. Он хотел обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией на время Рождества, однако говорить с политиком никто не захотел. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

«Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины и главу офиса президента Украины, попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», — сказал Сийярто, назвав это решение «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».