«Нам отказали»: Киевский режим ударил по миротворческой руке Венгрии
Сийярто: Орбан хотел обговорить с Зеленским мир РФ и Украины, но ему отказали
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к Киеву с желанием организовать беседу с Владимиром Зеленским. Он хотел обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией на время Рождества, однако говорить с политиком никто не захотел. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.
«Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины и главу офиса президента Украины, попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», — сказал Сийярто, назвав это решение «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле выразили надежду о возобновлении беседы по установлению мира на Украине, Москва поддерживает усилия Орбана. Также Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских документов.