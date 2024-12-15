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Регион
15 декабря, 11:08

«Нам отказали»: Киевский режим ударил по миротворческой руке Венгрии

Сийярто: Орбан хотел обговорить с Зеленским мир РФ и Украины, но ему отказали

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обращался к Киеву с желанием организовать беседу с Владимиром Зеленским. Он хотел обсудить возможность прекращения огня между Украиной и Россией на время Рождества, однако говорить с политиком никто не захотел. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

«Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины и главу офиса президента Украины, попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», — сказал Сийярто, назвав это решение «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».

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Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле выразили надежду о возобновлении беседы по установлению мира на Украине, Москва поддерживает усилия Орбана. Также Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских документов.

Николай Рюмин
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