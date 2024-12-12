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12 декабря, 11:19

В Кремле раскрыли детали предложения Орбана по рождественскому перемирию и обмену

Песков: Киев, судя по заявлениям, отклонил предложения Орбана по перемирию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего разговора с президентом России Владимиром Путиным действительно предложил провести крупный обмен пленными между РФ и Украиной, а также установить режим прекращения огня. Однако Киев отказался. Детали переговоров раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, после того, как Орбан озвучил свои инициативы, Москва сразу же передала в посольство Венгрии предложения по обмену. Однако, судя по реакции Киева, Украина от этих предложений отказалась.

«В этот же день Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными», — сказал представитель Кремля. — «Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана».

Однако в Кремле выразили надежду, что консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, Москва поддерживает усилия Орбана. Также Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных договоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских документов.

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Напомним, 11 декабря Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В течение часа они обсуждали ситуацию на Украине. Сам венгерский премьер подчеркнул, что этот разговор состоялся в самый опасный период украинского конфликта. Позже он раскрыл, что предлагал прекратить огонь и провести обмен пленными, однако Владимир Зеленский эти предложения отверг.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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