В Кремле раскрыли детали предложения Орбана по рождественскому перемирию и обмену

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе вчерашнего разговора с президентом России Владимиром Путиным действительно предложил провести крупный обмен пленными между РФ и Украиной, а также установить режим прекращения огня. Однако Киев отказался. Детали переговоров раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, после того, как Орбан озвучил свои инициативы, Москва сразу же передала в посольство Венгрии предложения по обмену. Однако, судя по реакции Киева, Украина от этих предложений отказалась.

«В этот же день Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными», — сказал представитель Кремля. — «Судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана».