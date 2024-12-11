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Регион
11 декабря, 17:54

«Сделали всё, что могли»: Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, заявил Орбан

Орбан: Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество

Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня на Рождество и об обмене пленными с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он акцентировал внимание на том, что в период председательства Будапешта в Совете Европейского Союза страна «сделала всё, что могла».

«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали всё, что могли», — написал Орбан в соцсети Х.

Ранее Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В течение часа они обсуждали ситуацию на Украине. Сам венгерский премьер позже подчеркнул, что этот разговор состоялся в самый опасный период украинского конфликта.

Зеленский нахамил Орбану за звонок Путину
Зеленский нахамил Орбану за звонок Путину
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Наталья Демьянова
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