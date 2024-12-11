«Сделали всё, что могли»: Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, заявил Орбан
Орбан: Зеленский отверг предложение о прекращении огня на Рождество
Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня на Рождество и об обмене пленными с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он акцентировал внимание на том, что в период председательства Будапешта в Совете Европейского Союза страна «сделала всё, что могла».
«Мы предложили рождественское перемирие и широкомасштабный обмен пленными. Печально, что Зеленский сегодня однозначно отверг это предложение и исключил его из рассмотрения. Мы сделали всё, что могли», — написал Орбан в соцсети Х.
Ранее Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. В течение часа они обсуждали ситуацию на Украине. Сам венгерский премьер позже подчеркнул, что этот разговор состоялся в самый опасный период украинского конфликта.
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