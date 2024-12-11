«Сделали всё, что могли»: Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии, заявил Орбан

Владимир Зеленский отверг предложение Венгрии о прекращении огня на Рождество и об обмене пленными с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он акцентировал внимание на том, что в период председательства Будапешта в Совете Европейского Союза страна «сделала всё, что могла».