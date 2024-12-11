Зеленский нахамил Орбану за звонок Путину
Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © kremlin
Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его сегодняшний звонок президенту России Владимиру Путину.
«Не нужно играть на собственный имидж за счёт единства – нужно заботиться об общем успехе. Разговоры о войне не могут происходить без Украины», — написал Зеленский в соцсетях.
Также в хамской манере он выразил надежду, что Орбан не будет звонить «хотя бы Асаду».
Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Лидеры, в том числе, обменялись мнениями по украинской проблематике. Сам Орбан позже подчеркнул, что этот разговор состоялся в самый опасный период украинского конфликта.