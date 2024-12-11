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Регион
11 декабря, 15:29

Зеленский нахамил Орбану за звонок Путину

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Владимир Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его сегодняшний звонок президенту России Владимиру Путину.

«Не нужно играть на собственный имидж за счёт единства – нужно заботиться об общем успехе. Разговоры о войне не могут происходить без Украины», — написал Зеленский в соцсетях.

Также в хамской манере он выразил надежду, что Орбан не будет звонить «хотя бы Асаду».

Кремль опроверг слухи, что Орбан передал Путину секретное послание от Трампа
Кремль опроверг слухи, что Орбан передал Путину секретное послание от Трампа

Напомним, 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Лидеры, в том числе, обменялись мнениями по украинской проблематике. Сам Орбан позже подчеркнул, что этот разговор состоялся в самый опасный период украинского конфликта.

Александра Вишнякова
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