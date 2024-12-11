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11 декабря, 12:08

Кремль опроверг слухи, что Орбан передал Путину секретное послание от Трампа

Песков: Орбан не передавал Путину никаких посланий от Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не передавал послания от избранного президента США Дональда Трампа, с которым он ранее провёл переговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос наших коллег из ТАСС.

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Напомним, что 9 декабря Виктор Орбан посетил Флориду и встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Компанию венгерскому премьеру составил глава МИД Петер Сийярто, а республиканцу — Илон Маск, который захватил на переговоры маленького сына.

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ТАСС / Олег Елков

Марина Фещенко
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