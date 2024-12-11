Кремль опроверг слухи, что Орбан передал Путину секретное послание от Трампа
Песков: Орбан не передавал Путину никаких посланий от Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не передавал послания от избранного президента США Дональда Трампа, с которым он ранее провёл переговоры.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос наших коллег из ТАСС.
Напомним, что 9 декабря Виктор Орбан посетил Флориду и встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Компанию венгерскому премьеру составил глава МИД Петер Сийярто, а республиканцу — Илон Маск, который захватил на переговоры маленького сына.
ТАСС / Олег Елков