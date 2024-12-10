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9 декабря, 23:28

«Будущее началось»: Трамп и Маск по-свойски встретили Орбана в США и сделали ламповые фото

Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом и Илоном Маском во Флориде

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © X / Orbán Viktor

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © X / Orbán Viktor

По приглашению избранного президента Дональда Трампа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил США. Политики встретились в поместье Мар-а-Лаго, расположенном во Флориде. На мероприятии также присутствовали Илон Маск, которому часто прочат пост в новой администрации, и Майк Уолтц, недавно назначенный помощником Трампа по национальной безопасности. Компанию Обрану составил глава МИД Петер Сийярто.

«Будущее началось! День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолтцем», — написал Виктор Орбан в соцсети X.

Сийярто добавил, что беседа была продолжительной и охватывала широкий круг тем. Встреча сопровождалась публикацией фотографий, на которых запечатлены участники события. Одно из них демонстрирует знакомство Орбана с маленьким сыном Маска.

Виктор Орбан, Илон Маск и его сын. Обложка © X / Orbán Viktor

Виктор Орбан, Илон Маск и его сын. Обложка © X / Orbán Viktor

Орбан восторженно поздравил Трампа с «величайшим возвращением»
Орбан восторженно поздравил Трампа с «величайшим возвращением»

Предыдущая встреча Орбана с Трампом прошла в июле. По словам венгерского политика, они обсуждали способы «достижения мира». А после победы республиканца на выборах президента США премьер и вовсе заявил, что это приблизило завершение украинского конфликта «на семь миль».

Анатолий Цейко
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