Орбан восторженно поздравил Трампа с «величайшим возвращением»
Дональд Трамп (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (справа). Фото © AP Photo/Manuel Balce Ceneta/ТАСС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, подчеркнув, что эта победа важна для всего мира. Он назвал это событие «величайшим возвращением в политической истории США» и отметил, что оно крайне необходимо для глобальной стабильности.
«Это величайшее возвращение в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с этой значительной победой! Она крайне необходима для глобальной стабильности», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х.
Американские СМИ прогнозируют, что Дональд Трамп одержит победу на выборах президента США. Это станет вторым случаем в истории страны, когда кто-то займет пост президента два срока подряд, но не подряд. Первым таким президентом был Гровер Кливленд в конце 19 века. Таким образом, 45-й президент Трамп станет также 47-м президентом США.