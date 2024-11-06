Орбан восторженно поздравил Трампа с «величайшим возвращением»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, подчеркнув, что эта победа важна для всего мира. Он назвал это событие «величайшим возвращением в политической истории США» и отметил, что оно крайне необходимо для глобальной стабильности.

«Это величайшее возвращение в политической истории США! Поздравляю президента Дональда Трампа с этой значительной победой! Она крайне необходима для глобальной стабильности», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Х.