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11 декабря, 02:14

«Либеральный миропорядок закончился»: Орбан выдал базу после встречи с Трампом

Орбан: Мир ждут перемены, либеральный миропорядок закончился

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка, подчеркнув, что успех в новой реальности ожидает лишь тех, кто способен максимально раскрывать свой потенциал. С таким заявлением он выступил на церемонии открытия обновлённых корпусов ветеринарного университета в Будапеште.

«Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, становится в ряд, не способен показать свои собственные ценности в короткое время потеряют значимость», — подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр также отметил уникальную роль Венгрии в мировом сообществе, назвав её «самой восточной из западных и самой западной из восточных стран». По его мнению, эта двойственная позиция позволяет Будапешту устанавливать связи с ключевыми экономическими центрами планеты. Орбан добавил, что государство не стремится идти по чужому пути, а намерено использовать преимущества, данные ему историей, особенностями экономики и культурным наследием. Это поможет Венгрии сохранить свою самостоятельность и значимость на фоне глобальных сдвигов, заключил политик.

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Напомним, что 9 декабря Виктор Орбан посетил Флориду и встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Компанию венгерскому премьеру составил глава МИД Петер Сийярто, а республиканцу — Илон Маск, который захватил на переговоры маленького сына.

Тимур Хингеев
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