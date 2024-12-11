«Либеральный миропорядок закончился»: Орбан выдал базу после встречи с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка, подчеркнув, что успех в новой реальности ожидает лишь тех, кто способен максимально раскрывать свой потенциал. С таким заявлением он выступил на церемонии открытия обновлённых корпусов ветеринарного университета в Будапеште.

«Мир ждут радикальные перемены, либеральный мировой порядок закончился, и только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, становится в ряд, не способен показать свои собственные ценности в короткое время потеряют значимость», — подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр также отметил уникальную роль Венгрии в мировом сообществе, назвав её «самой восточной из западных и самой западной из восточных стран». По его мнению, эта двойственная позиция позволяет Будапешту устанавливать связи с ключевыми экономическими центрами планеты. Орбан добавил, что государство не стремится идти по чужому пути, а намерено использовать преимущества, данные ему историей, особенностями экономики и культурным наследием. Это поможет Венгрии сохранить свою самостоятельность и значимость на фоне глобальных сдвигов, заключил политик.