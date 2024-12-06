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6 декабря, 08:48

«У нас нет денег»: Орбан выдал неудобную правду об украинском конфликте

Орбан заявил, что за время конфликта Украина стала слабее, а РФ наоборот окрепла

За время украинского конфликта Украина приобрела кучу новых проблем, расплатиться за которые не по карману даже Европе, а Россия наоборот стала крепче. Об этом во время утренней программы радиостанции Kossuth заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Россия усилилась, Украина ослабла. Получается, что и Европа очень слаба, у нас нет денег на войну», — сказал премьер-министр Венгрии.

Он выразил надежду, что конфликт на Украине так или иначе подойдёт к концу. Однако после этого, по его словам, Европе нужно будет задуматься над созданием обновлённой системы безопасности для себя.

«Когда эта война так или иначе закончится, мы должны будем урегулировать ситуацию с европейской безопасностью», — отметил Орбан.

Венгерский политик считает, что перед носом у Европы ряд долгих и сложных переговоров, но сейчас основные дипломатические усилия необходимо бросить на прекращение огня на Украине.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия замечает изменившуюся риторику Владимира Зеленского и некоторых европейских политиков. Также министр отметил, что Москва никоим образом не приемлет вступления Украины в НАТО и дальнейшего ущемления прав русских киевским режимом.

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ТАСС / AP/Rafiq Maqbool

Владимир Озеров
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