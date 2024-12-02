Орбан отправил посланника в Москву с мирной миссией по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что приехал с визитом в Москву, чтобы обсудить мирные инициативы по Украине из-за угроз усиления напряжённости. Об этом сообщил он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии. <…> Когда так велик риск эскалации, мы полагаем, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира», — пояснил Сийярто.