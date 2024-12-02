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2 декабря, 14:22

Орбан отправил посланника в Москву с мирной миссией по Украине

Сийярто прибыл в Россию в рамках венгерской мирной инициативы по Украине

Сергей Лавров и Петер Сийярто. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров и Петер Сийярто. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что приехал с визитом в Москву, чтобы обсудить мирные инициативы по Украине из-за угроз усиления напряжённости. Об этом сообщил он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии. <…> Когда так велик риск эскалации, мы полагаем, что надо сосредоточиться на усилиях по установлению мира», — пояснил Сийярто.

На его взгляд, сейчас ситуация на Украине оказалась рекордно напряжённой из-за «опасных и безответственных решений», принятых недавно. Политик уверен, что настало время всерьёз задуматься о мирном урегулировании конфликта. Сийярто добавил, что если сторона конфликта намеренно закрывает дипломатические каналы для ведения переговоров, то это означает лишь одно — речь о возможном мире не идёт.

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Летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал собственную «миссию мира». Политик посетил сначала Киев, затем Москву, а следующей остановкой стал Китай. Последней точкой в турне оказались США, где он встретился с Дональдом Трампом. Такое путешествие Орбана вызвало недовольство на Западе. Например, его вопреки традиции не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва как лидера страны – председательницы Совета ЕС.

Татьяна Миссуми
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