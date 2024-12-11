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11 декабря, 11:53

Орбан рассказал о разговоре с Путиным

Орбан: Беседа с Путиным прошла в самый опасный период конфликта на Украине

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Виктор Орбан и Владимир Путин. Обложка © kremlin

Разговор главы государства Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана состоялся в самый опасный период украинского конфликта. Такое заявление сделал сам Орбан на странице в соцсети.

«Сегодня утром провёл часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы живём в самые опасные недели войны [на Украине]. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижению мира», — заявил политик.

Между тем в последнее время всё чаще звучи мнение, что российские цели специальной военной операции на Украине вскоре будут достигнуты. В частности, об этом писали зарубежные СМИ. По оценке Washington Post, Россия достигнет их уже в следующем году. Такое мнение также высказывали глава Чечни Рамзан Кадыров и директор СВР Сергей Нарышкин.

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Оксана Попова
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