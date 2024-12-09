«Добьём и наведём порядок»: Кадыров заявил, что ВСУшникам осталось недолго
Кадыров заявил, что ВСУ осталось воевать до конца года
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что ВСУ осталось воевать до конца года. Потом, по его словам, дело уже за российскими военными, которые «наведут порядок».
Рамзан Кадыров оценил положение ВСУ на фронте. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Им осталось ещё чуть-чуть. Добьём и потом наведём порядок», — заявил Кадыров.
Ранее Life.ru писал, что после встречи в Париже глав Франции, США и Украины, Дональд Трамп объявил, что Зеленский готов к переговорам. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.
Telegram / RKadyrov_95