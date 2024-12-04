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4 декабря, 19:51

«Хочу добить шайтанов до конца»: Кадыров заявил, что СВО скоро закончится

Кадыров заявил, что СВО завершится в ближайшее время

Специальная военная операция завершится в ближайшее время, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона.

«Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал он.

При этом Кадыров добавил, что лично не хочет окончания боевых действий до тех пор, пока «все шайтаны» не будут уничтожены.

«Я хочу добить до конца», — резюмировал глава Чечни.

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Ранее Кадыров признался, что Илон Маск не дарил ему Cybertruck. В ходе прямой линии с жителями Чеченской Республики он заявил, что это была всего лишь шутка.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Цейко
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