«Хочу добить шайтанов до конца»: Кадыров заявил, что СВО скоро закончится

Специальная военная операция завершится в ближайшее время, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона.

«Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал он.

При этом Кадыров добавил, что лично не хочет окончания боевых действий до тех пор, пока «все шайтаны» не будут уничтожены.

«Я хочу добить до конца», — резюмировал глава Чечни.