«Хочу добить шайтанов до конца»: Кадыров заявил, что СВО скоро закончится
Кадыров заявил, что СВО завершится в ближайшее время
Специальная военная операция завершится в ближайшее время, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом он заявил в ходе прямой линии с жителями региона.
«Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом. Поэтому война закончится», — сказал он.
При этом Кадыров добавил, что лично не хочет окончания боевых действий до тех пор, пока «все шайтаны» не будут уничтожены.
«Я хочу добить до конца», — резюмировал глава Чечни.
Ранее Кадыров признался, что Илон Маск не дарил ему Cybertruck. В ходе прямой линии с жителями Чеченской Республики он заявил, что это была всего лишь шутка.
VK / Минобороны РФ