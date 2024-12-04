«Это я шутку запустил»: Кадыров признался, что Илон Маск не дарил ему Cybertruck

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck. В ходе прямой линии он заявил, что это была шутка.

«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведёт себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал он в ходе прямой линии.

Также Кадыров заявил, что в зоне СВО электропикап Cybertruck оказался бесполезен, а отечественный УАЗ «Патриот» оказался «лучше, чем эта тачка». Кроме того, он попросил прощения, если чем-то обидел Маска.