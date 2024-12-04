«Это я шутку запустил»: Кадыров признался, что Илон Маск не дарил ему Cybertruck
Кадыров признался, что Макс не дарил ему электропикап Cybertruck, это была шутка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признался, что американский предприниматель Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck. В ходе прямой линии он заявил, что это была шутка.
«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведёт себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал он в ходе прямой линии.
Также Кадыров заявил, что в зоне СВО электропикап Cybertruck оказался бесполезен, а отечественный УАЗ «Патриот» оказался «лучше, чем эта тачка». Кроме того, он попросил прощения, если чем-то обидел Маска.
Напомним, что в августе Кадыров заявил, что Маск подарил ему Tesla Cybertruck. Глава Чечни подарок якобы оценил и тут же прокатился по Грозному и отметил высокие качества автомобиля. Он также тогда пообещал, что «подаренная» машина отправится на СВО.
Life.ru