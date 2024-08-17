"Ждём в гости": Маск подарил Кадырову Cybertruck, и теперь этот "зверь" отправится в зону СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал подарок от американского миллиардера Илона Маска — новейший электромобиль Tesla Cybertruck. Политик по достоинству оценил презент: прокатился по Грозному и отметил высокие качества машины. По словам Кадырова, теперь "киберзверь" отправится в зону проведения СВО. К слову, его уже подготовили, установив на крыше пулемёт.

Рамзан Кадыров тестирует Tesla Cybertruck. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Ход хороший, удобная машина. Ребята будут довольны... Спасибо Илону Маску за такой транспорт, скоро [он] отправится на СВО, на передовую", — отметил глава региона.

По словам Кадырова, российские военнослужащие проверят Cybertuck в условиях боевого конфликта и дадут замечания и рекомендации о том, что в нём можно исправить. В заключении глава республики позвал миллиардера посетить Чечню.