Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем, сделав 30 отжиманий на камеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем и рассказал о результатах недавнего обследования, которое выявило лишь небольшую нехватку витамина D. В доказательство своих слов он отжался около тридцати раз на камеру.

"Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D", — заявил руководитель Чеченской Республики в эфире телеканала "Россия 1".

Кадыров добавил, что не придаёт большого значения циркулирующим в прессе спекуляциям о проблемах со здоровьем. Подобные сообщения он считает попытками поднять шумиху и спровоцировать народные волнения в Чечне.

"Они придумывают это, чтобы у нас в республике был шум, паника. Им не нравится, что послевоенная республика встала на ноги", — объяснил глава республики.