Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем, сделав 30 отжиманий на камеру
Отжимающийся Рамзан Кадыров. Обложка © Кадр видео телеканала "Россия-1"
Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем и рассказал о результатах недавнего обследования, которое выявило лишь небольшую нехватку витамина D. В доказательство своих слов он отжался около тридцати раз на камеру.
"Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D", — заявил руководитель Чеченской Республики в эфире телеканала "Россия 1".
Кадыров добавил, что не придаёт большого значения циркулирующим в прессе спекуляциям о проблемах со здоровьем. Подобные сообщения он считает попытками поднять шумиху и спровоцировать народные волнения в Чечне.
"Они придумывают это, чтобы у нас в республике был шум, паника. Им не нравится, что послевоенная республика встала на ноги", — объяснил глава республики.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал прибытие первой партии F-16 на Украину. Он сказал, что не видит в этом ничего катастрофического, хотя Россия будет относиться к этим самолётам как к носителям ядерных вооружений. Также он назвал передачу их ВСУ ерундой, намекнул на то, что РФ до сих пор не применяла в конфликте самое грозное оружие в своих арсеналах, и сделал отсылку на фразу президента страны Владимира Путина о мире без России.