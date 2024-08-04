Кадыров рассказал о подготовке огромного числа добровольцев в Чечне для СВО

Российский университет спецназа в Гудермесе не успевает готовить добровольцев для специальной военной операции из-за большого количества желающих. О подготовке бойцов рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".

Глава республики обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни полномочия создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции на передовой. По словам Кадырова, у Вооружённых сил Украины бойцы бегут от всего, а "наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм".