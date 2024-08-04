Кадыров рассказал о подготовке огромного числа добровольцев в Чечне для СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Российский университет спецназа в Гудермесе не успевает готовить добровольцев для специальной военной операции из-за большого количества желающих. О подготовке бойцов рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы просто не успеваем одевать, обувать, обучать добровольцев и отправлять [на СВО]. Очень много добровольцев", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".
Глава республики обратился в Министерство обороны РФ с просьбой предоставить властям Чечни полномочия создавать полки и батальоны, чтобы направлять их на боевые позиции на передовой. По словам Кадырова, у Вооружённых сил Украины бойцы бегут от всего, а "наши бегут на них, чтобы уничтожать эту нечисть, этот сатанизм".
Он добавил, что республика тратит огромные деньги на СВО — более 32–33 млрд рублей, из которых ни копейки из бюджета. Число подготовленных бойцов университетом спецназа в Чечне, по его словам, составляет 45 тысяч человек. Политик отметил также, что большую часть времени проводит с правительством региона, занимается вопросами СВО.
Ранее Кадыров в рамках прямого эфира на "России-1" объявил, что Россия 100% победит в СВО в 2024 году. Глава Чечни прокомментировал и обмен заключёнными, который произошёл 1 августа. По его мнению, возвращение заключённых из западных тюрем показало, что президент России Владимир Путин своих не бросает.