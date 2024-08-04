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Регион
4 августа, 13:16

Кадыров: Обмен заключёнными — это показатель того, что Путин своих не бросает

Владимир Путин встретил в аэропорту обменянных россиян. Фото © kremlin.ru

Владимир Путин встретил в аэропорту обменянных россиян. Фото © kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что проведённый обмен заключёнными с западными странами показал, что президент России Владимир Путин своих не бросает. Он заявил об этом в эфире телеканала "Россия-1".

"Когда я иду на всё, я знаю, что за мной стоит наш президент и он своих не бросает. <…> Всё может быть в этой жизни, и я на всё готов. Главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит, ты этому человеку жизнью обязан. Поэтому эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение — это достойно", — сказал Кадыров.

По мнению руководителя республики, когда сзади есть спина, на которую можно опереться, можно смело идти вперёд на защиту родины.

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Напомним что, 1 августа состоялся обмен заключёнными между Россией и странами Запада. Президент РФ Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить освобождённых россиян. Москва в ответ передала 16 заключённых, среди которых репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан. Кандидат в американские президенты Дональд Трамп похвалил Москву и отметил, что Кремль смог заключить "потрясающую и феноменальную сделку" с Западом.

Наталья Афонина
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