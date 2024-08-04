Кадыров: Обмен заключёнными — это показатель того, что Путин своих не бросает

"Когда я иду на всё, я знаю, что за мной стоит наш президент и он своих не бросает. <…> Всё может быть в этой жизни, и я на всё готов. Главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит, ты этому человеку жизнью обязан. Поэтому эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение — это достойно", — сказал Кадыров.