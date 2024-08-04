Кадыров: Россия 100% победит в СВО в 2024 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что Россия сможет закончить Специальную военную операцию в 2024 году. Страну будет ждать победа, заметил он и обратил внимание на отсутствие пехоты у Вооружённых сил Украины.
"Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У ВСУ пехоты нет. <…> Мы идём вперёд, мы продвигаемся", — сказал Кадыров эфире телеканала "Россия-1".
Ему также ежедневно пишут командиры из зоны СВО несколько раз в день. Они сообщают главе Чечни о том, что "заходят" на стратегически важный объект в настоящее время. Также Кадыров не забыл отметить уверенное положение российских войск под Волчанском.
"Со стороны Волчанска вообще нет проблем. [Бойцы ВСУ] сами сдаются в плен. Ребята говорят, что там воевать стыдно", — добавил он.
Напомним, что информацию о приближающемся падении Украины признают и в США. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Киев "несёт две тысячи жертв в день". По его сведениям, ВСУ потеряли намного больше людей за короткий срок, чем США за войну в Ираке и в Афганистане.