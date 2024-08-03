"Ужасающий масштаб": США забеспокоились из-за угрозы скорого падения Украины
Аналитик Джонсон: Украина может рухнуть до выборов в США из-за огромных потерь
Украинская армия ежедневно несёт огромные потери в результате специальной военной операции ВС России. Они достигают почти двух тысяч бойцов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"В действительности, насколько плохо обстоят дела для Украины, как мы говорим сейчас, говорит то, что в середине лета 2024 года, они несут две тысячи жертв в день. <…> Я имею в виду, что это просто ужасающий масштаб", — объяснил эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По данным аналитика, ВСУ потеряла намного больше людей за короткий срок, чем США за войну в Ираке и в Афганистане. Джонсон не исключает, что Украина может рухнуть даже до американских выборов.
"Украина находится в том же положении, что и парень, который иёет к своему врачу, и тот ему говорит, что у него плохие новости: у тебя четвёртая стадия рака печени, и от этого уже никуда не деться, так что будет ли это через два месяца или через шесть месяцев, кто знает, но это неизлечимо", — резюмировал аналитик.
Life.ru рассказал о том, что армия России нанесла 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ. Атакам подверглись места дислокации солдат Украины и наёмников. Также РФ смогла уничтожить вражеские склады с боеприпасами и техникой, воинские эшелоны ВСУ.
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