Украинская армия ежедневно несёт огромные потери в результате специальной военной операции ВС России. Они достигают почти двух тысяч бойцов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"В действительности, насколько плохо обстоят дела для Украины, как мы говорим сейчас, говорит то, что в середине лета 2024 года, они несут две тысячи жертв в день. <…> Я имею в виду, что это просто ужасающий масштаб", — объяснил эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По данным аналитика, ВСУ потеряла намного больше людей за короткий срок, чем США за войну в Ираке и в Афганистане. Джонсон не исключает, что Украина может рухнуть даже до американских выборов.