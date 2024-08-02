Армия России нанесла 11 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ 2 августа, 14:03 ВС РФ нанесли 11 ударов по позициям ВСУ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за неделю нанесли 11 точных ударов по военным предприятиям Украины, а также местам скопления солдат ВСУ и наёмников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"С 27 июля по 2 августа ВС РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", — говорится в тексте.

В министерстве добавили, что также уничтожены вражеские склады с боеприпасами и техникой, а также воинские эшелоны ВСУ и пункты дислокации военнослужащих украинской армии и наёмников.

Ранее сообщалось, что истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Чёрного моря. Основным назначением рейда было обеспечение безопасности воздушного пространства и недопущение нарушений со стороны иностранной авиации.

Авторы Татьяна Миссуми