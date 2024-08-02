Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С, оснащённых управляемым вектором тяги, выполнили патрулирование в зоне ответственности группировки войск "Юг". В сообщении подчёркивается, что основным назначением рейда было обеспечение безопасности воздушного пространства и недопущение нарушений со стороны иностранной авиации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США создают напряжённость на международной арене своими обвинениями в адрес России по поводу полётов её стратегической авиации. По словам Путина, Москва лишь реагирует на действия Запада, защищая свои интересы, поскольку после распада СССР доверяла западным странам и не проводила патрулирование вдали от границ.