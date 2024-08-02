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2 августа, 04:52

Истребители ВКС РФ совершили плановое патрулирование над Чёрным морем

МО РФ: Су-35 ВКС РФ провели патрулирование над нейтральными водами Чёрного моря

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Лётчики многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С, оснащённых управляемым вектором тяги, выполнили патрулирование в зоне ответственности группировки войск "Юг". В сообщении подчёркивается, что основным назначением рейда было обеспечение безопасности воздушного пространства и недопущение нарушений со стороны иностранной авиации.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США создают напряжённость на международной арене своими обвинениями в адрес России по поводу полётов её стратегической авиации. По словам Путина, Москва лишь реагирует на действия Запада, защищая свои интересы, поскольку после распада СССР доверяла западным странам и не проводила патрулирование вдали от границ.

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Shutterstock / FOTODOM / vaalaa

Кирилл Сосновских
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