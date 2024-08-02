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Регион
2 августа, 18:25

Армия России нанесла двойной удар по учебной базе ВСУ в аэропорту Сум

Подполье: По аэропорту Сум нанесли два удара, в рядах ВСУ есть раненые

ВС РФ два раза ударили по украинскому аэропорту в Сумах, в котором находилось место дислокации бойцов ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

"По аэропорту Сум нанесли два удара, много раненых военных, их разводят по больницам города", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Подпольщик отметил, что воздушная гавань уже давно не используется по назначению. По словам Лебедева, после начала СВО из неё сделали учебную базу для пилотов FPV-дронов.

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Ранее полковник Баранец заявлял, что ВС РФ нанесут удары по аэродромам, на которых Украина решит разместить свои новые истребители. По его словам, самолёты действительно являются серьёзной угрозой, но всё зависит от выучки лётчиков, которых на Украине не так уж и много.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Александра Мышляева
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