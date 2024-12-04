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4 декабря, 15:44

Кадыров прибыл на прямую линию на трофейной Bradley вместе с украинскими пленными

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прибыл на прямую линию на трофейной американской машине M2 Bradley («Брэдли») вместе с украинскими пленными. Кадры транслировали в эфире телеканала «Грозный».

Видео © Телеканал «Грозный»

Среди пленных, которых показали в трансляции, были солдаты и младшие офицеры, в том числе, представители 3-й штурмовой 2-й механизированной бригады (полка «Азов»*), полиции особого назначения, 35-й морской бригады, 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

У одного из пленных Кадыров поинтересовался, как он оказался на передовой. Тот ответил, что его поймали на улице и всучили повестку. На вопрос, есть ли у него обращение к Владимиру Зеленскому, пленный сказал: «Эту войну пора заканчивать, надо садиться договариваться».

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Ранее Кадыров опубликовал видео работы батальона «Запад-АХМАТ» в районе Волчанска. Особенно успешно себя проявили здесь российские снайперы. Несмотря на ожесточённое сопротивление противника, наши бойцы выполняют боевые задачи и теснят вражеские силы.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Телеканал «Грозный»

Марина Фещенко
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