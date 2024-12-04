Кадыров прибыл на прямую линию на трофейной Bradley вместе с украинскими пленными

У одного из пленных Кадыров поинтересовался, как он оказался на передовой. Тот ответил, что его поймали на улице и всучили повестку. На вопрос, есть ли у него обращение к Владимиру Зеленскому, пленный сказал: «Эту войну пора заканчивать, надо садиться договариваться».