Кадыров подтвердил новую атаку БПЛА на Чечню, есть пострадавшие
Кадыров: Украинский БПЛА атаковал центр Грозного, задев здание полка полиции
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 4 декабря беспилотник ВСУ совершил атаку на центр Грозного. По его словам, дрон задел крышу здания полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова, а также АЗС.
«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Грозный».
По словам чеченского лидера, после атаки БПЛА пострадали мирные люди. Других подробностей инцидента он приводить не стал.
Ранее СМИ сообщали, что рано утром 4 декабря беспилотник ВСУ атаковал здание казармы полка имени Ахмата Кадырова в Грозном. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Власти Чечени также не давали комментариев на этот счёт.
К слову, это не первая атака дронов ВСУ на Чечню. Так, утром 29 октября украинский БПЛА попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2.
ТАСС / АР / Evgenia Novozhenina