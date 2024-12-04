Кадыров подтвердил новую атаку БПЛА на Чечню, есть пострадавшие

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что 4 декабря беспилотник ВСУ совершил атаку на центр Грозного. По его словам, дрон задел крышу здания полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова, а также АЗС.

«Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Грозный».

По словам чеченского лидера, после атаки БПЛА пострадали мирные люди. Других подробностей инцидента он приводить не стал.

Ранее СМИ сообщали, что рано утром 4 декабря беспилотник ВСУ атаковал здание казармы полка имени Ахмата Кадырова в Грозном. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Власти Чечени также не давали комментариев на этот счёт.