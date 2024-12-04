Кадыров: Я удивился, что украинский народ пошёл воевать за Зеленского

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признался, что в начале специальной военной операции (СВО) удивился, что кто-то из украинцев вообще пошёл воевать по призыву Владимира Зеленского. Об этом он заявил в преддверии своей прямой линии, куда прибыл на трофейной американской машине M2 Bradley («Брэдли») вместе с украинскими пленными.

По словам Кадырова, США, мечтающие свести счёты с Россией, нашли «этого клоуна, бывшего кавээнщика и наркомана, который не может даже на одном месте стоять».

«Я удивился, когда народ ему поверил и пошёл за ним воевать против России. Они поверили ему и американцам», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Грозный».

Обращаясь к одному из пленных, глава Чечни сказал, что Россия и Украина всегда были братскими народами, а он и его сослуживцы пошли против своего народна и в результате попали в плен.

«Лучше бы умер, чем попасть в плен», — добавил глава Чечни.