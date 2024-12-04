Мужское население на Украине заканчивается, от страны останутся только руины и ресурсы. Такое заявление сделал в среду глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который прибыл на прямую линию на трофейной американской машине M2 Bradley («Брэдли») вместе с украинскими пленными. Видео транслировали в эфире телеканала «Грозный».

По словам Кадырова, Запад отправляет воевать с Россией «натовский сброд», но и ему скоро придёт конец. Останется только разрушенная Украина и её ресурсы, за которые продолжится война, если кто-то ещё осмелится воевать с Россией.

«Они из-за этого всё и начали, хотели установить рядом с Россией свою мощь, свою силу, но президент вовремя принял решение и остановил эту чуму, этот сатанизм, бандитизм байденовский», — сказал Кадыров.