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4 декабря, 15:56

Кадыров: Мужское население на Украине уже заканчивается

Мужское население на Украине заканчивается, от страны останутся только руины и ресурсы. Такое заявление сделал в среду глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, который прибыл на прямую линию на трофейной американской машине M2 Bradley («Брэдли») вместе с украинскими пленными. Видео транслировали в эфире телеканала «Грозный».

По словам Кадырова, Запад отправляет воевать с Россией «натовский сброд», но и ему скоро придёт конец. Останется только разрушенная Украина и её ресурсы, за которые продолжится война, если кто-то ещё осмелится воевать с Россией.

«Они из-за этого всё и начали, хотели установить рядом с Россией свою мощь, свою силу, но президент вовремя принял решение и остановил эту чуму, этот сатанизм, бандитизм байденовский», — сказал Кадыров.

Кадыров прибыл на прямую линию на трофейной Bradley вместе с украинскими пленными
Кадыров прибыл на прямую линию на трофейной Bradley вместе с украинскими пленными

Ранее Life.ru рассказывал, как Кадыров поинтересовался у одного из украинских пленных, как тот оказался на передовой. Пленный ответил, что его задержали на улице и вручили повестку. На вопрос о том, есть ли у него обращение к Владимиру Зеленскому, он сказал: «Эту войну нужно прекратить, необходимо садиться за стол переговоров».

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Телеканал «Грозный»

Марина Фещенко
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