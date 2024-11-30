«Ничему не учатся»: В МИД РФ заявили, что США не смогут помешать Москве достичь целей СВО
Рябков: США пытаются помешать России достичь целей СВО, но это бесполезно
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США используют любые возможности, чтобы нанести ущерб РФ, но это не помешает стране выполнить задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, передаёт ТАСС.
«Впечатление такое, что принимающих решения в Белом доме жизнь ничему не учит и они используют все возможности, которые остаются даже у «хромых уток», для того чтобы навредить нам и помешать нам решить задачи, стоящие в СВО. Но у них это не получится», — сказал Рябков.
Так он прокомментировал информацию о запросе президента США Джо Байдена в Конгресс на дополнительные $24 миллиарда для поддержки Украины. Замминистра подчеркнул, что сначала Россия намерена изучить детали этого запроса, но уже сам факт вызывает возмущение и неприятие.
Недавно Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» за вмешательство в украинский конфликт. По его словам, ранее в Вашингтоне не решились бы на подобные действия.
VK / Минобороны РФ