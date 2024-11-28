В МИД пообещали США «дрожь и оторопь» за вмешательство в украинский конфликт

Россия намерена добиться того, чтобы США осознали все возможные последствия своего вовлечения в украинский конфликт. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».

«Американские планировщики, американские политики с невероятной лёгкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта», — сказал Рябков.

Дипломат также подчеркнул, что раньше подобная ситуация вызвала бы в Вашингтоне «дрожь и оторопь», но в настоящее время этого не происходит. Однако, по его словам, Россия сделает всё возможное, чтобы США испытали эти эмоции, и политика РФ нацелена именно на то, чтобы «привести в чувство» американскую сторону.