В следующем году Россия добьётся целей спецоперации (СВО) на Украине, пишет газета Washington Post (WP). По мнению авторов публикации, надежды Запада на победу Киева тают вместе со стремительно ослабевающей поддержкой со стороны США и партнёров.

«К следующему году мрачная реальность конфликта может привести к сценарию, при котором РФ в значительной степени добьётся своего», — говорится в статье.

Журналисты издания подчёркивают, что украинская армия из последних сил пытается удержать позиции на востоке, однако ситуация складывается не в её пользу. Оставшись без поддержки, Запада Киев согласится на компромисс с Москвой и уступит территории в обмен на некоторые гарантии безопасности.