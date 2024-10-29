«Нечего им дать»: У США заканчивается военная помощь для Киева
Economist: США уже не могут помогать Киеву без серьёзных рисков
Американские власти больше не смогут оказывать военную помощь Киеву без принятия на себя серьёзных рисков. Об этом пишет журнал The Economist.
«Нам больше нечего им (украинцам. — Прим. Life.ru) дать, не пойдя на серьёзные риски в других местах», — рассказал изданию американский чиновник, знакомый с потоком помощи Украине.
Собеседник журнала добавил, что не располагает информацией о способности США предоставить Киеву достаточно помощи. Он также не знает, в силах ли Вашингтон произвести необходимое количество оружия для ВСУ.
А ранее стало известно о желании США выдать Украине кредит за счёт доходов от замороженных российских активов. По информации СМИ, Вашингтон может объявить о решении до президентских выборов, то есть до 5 ноября.
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