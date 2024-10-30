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30 октября, 13:09

Экс-депутат Рады раскрыл, сколько ВСУ смогут продержаться без оружия ЕС и США

Экс-депутат Рады Царёв: Денег Украины хватит на год ведения боевых действий

Боевые действия на Украине могу продлиться год даже без поставок вооружения Киеву от Запада. Об этом в интервью Life.ru рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его словам, по открытым кредитным линиям Незалежной пришло около 50 млрд евро в прошлом году. В этом может прийти ещё столько же.

«Дефицит украинского бюджета около 40 миллиардов. Поэтому с точки зрения денег Украина обеспечена как минимум на год если никто больше не даст денег. С точки зрения вооружения, Украину действительно держат на голодном пайке. Сейчас Соединенные Штаты поставляют около половины из всего вооружения, что поставляется Украине. Причем из того что поставляли страны ЕС в это было бывшее советское оружие, которое сейчас заканчивается», — сказал Царев.

Серьёзные сложности у Украины могут начаться, когда США прекратят поставки вооружения или же Европа перестанет поставлять оружие в нынешнем количестве. Страны ЕС, в целом, поставляли Киеву старое советское вооружение, а дорогое отдавать им будет невыгодно. Однако, несмотря на серьёзность гипотетической проблемы, украинский фронт сможет продержаться ещё какое-то время.

Ранее стало известно, что у Америки заканчивается оружие для поставок Киеву. Дальнейшие поставки приведут к серьёзным рискам США. Тем более что потери вооружения на СВО колоссальны. Так, армия Украины потеряла две трети из поставленных американских танков Abrams.

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Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Ольга Годуненко
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