Экс-депутат Рады раскрыл, сколько ВСУ смогут продержаться без оружия ЕС и США
Экс-депутат Рады Царёв: Денег Украины хватит на год ведения боевых действий
Боевые действия на Украине могу продлиться год даже без поставок вооружения Киеву от Запада. Об этом в интервью Life.ru рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его словам, по открытым кредитным линиям Незалежной пришло около 50 млрд евро в прошлом году. В этом может прийти ещё столько же.
«Дефицит украинского бюджета около 40 миллиардов. Поэтому с точки зрения денег Украина обеспечена как минимум на год если никто больше не даст денег. С точки зрения вооружения, Украину действительно держат на голодном пайке. Сейчас Соединенные Штаты поставляют около половины из всего вооружения, что поставляется Украине. Причем из того что поставляли страны ЕС в это было бывшее советское оружие, которое сейчас заканчивается», — сказал Царев.
Серьёзные сложности у Украины могут начаться, когда США прекратят поставки вооружения или же Европа перестанет поставлять оружие в нынешнем количестве. Страны ЕС, в целом, поставляли Киеву старое советское вооружение, а дорогое отдавать им будет невыгодно. Однако, несмотря на серьёзность гипотетической проблемы, украинский фронт сможет продержаться ещё какое-то время.
Ранее стало известно, что у Америки заканчивается оружие для поставок Киеву. Дальнейшие поставки приведут к серьёзным рискам США. Тем более что потери вооружения на СВО колоссальны. Так, армия Украины потеряла две трети из поставленных американских танков Abrams.
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