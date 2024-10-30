Экс-депутат Рады раскрыл, сколько ВСУ смогут продержаться без оружия ЕС и США

Боевые действия на Украине могу продлиться год даже без поставок вооружения Киеву от Запада. Об этом в интервью Life.ru рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его словам, по открытым кредитным линиям Незалежной пришло около 50 млрд евро в прошлом году. В этом может прийти ещё столько же.

«Дефицит украинского бюджета около 40 миллиардов. Поэтому с точки зрения денег Украина обеспечена как минимум на год если никто больше не даст денег. С точки зрения вооружения, Украину действительно держат на голодном пайке. Сейчас Соединенные Штаты поставляют около половины из всего вооружения, что поставляется Украине. Причем из того что поставляли страны ЕС в это было бывшее советское оружие, которое сейчас заканчивается», — сказал Царев.