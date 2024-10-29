На Западе ужаснулись, подсчитав, сколько хвалёных американских «Абрамсов» потеряли ВСУ
MWM: ВСУ потеряли две трети танков Abrams производства США — 20 из 31
Трофейный танк M1 Abrams на Поклонной горе у Музея Победы в Москве. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
ВСУ потеряли уже 20 американских танков Abrams в ходе боёв с Российской Армией. Всего Киев получил 31 боевую машину, теперь их осталось всего 11, таким образом потери составили две трети передаёт MWM. Танки были выведены из строя, захвачены или уничтожены.
«Подразделения Российской Армии захватили украинский основной боевой танк M1A1 Abrams недалеко от города Покровск в спорной Донецкой области, что ещё больше уменьшает и без того весьма ограниченное количество оставшихся танков, поставленных США на вооружение Украины», — отметило издание.
Ранее на поставку 49 списанных танков Abrams для ВСУ расщедрились в Австралии. В посольстве России тут же поспешили убедить, что все переданные Украине австралийские танки будут уничтожены ВС РФ.