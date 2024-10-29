На Западе ужаснулись, подсчитав, сколько хвалёных американских «Абрамсов» потеряли ВСУ

ВСУ потеряли уже 20 американских танков Abrams в ходе боёв с Российской Армией. Всего Киев получил 31 боевую машину, теперь их осталось всего 11, таким образом потери составили две трети передаёт MWM. Танки были выведены из строя, захвачены или уничтожены.