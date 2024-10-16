Австралия передаст Киеву почти полсотни списанных «Абрамсов»
ABC: Австралия передаст Киеву 49 списанных танков Abrams
Австралия передаст Киеву почти полсотни старых танков Abrams, которые вскоре должны были быть списаны. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на местного министра оборонной промышленности.
По информации журналистов, Австралия передаст украинцам 49 танков M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на 245 миллионов долларов. При этом некоторые машины нуждаются в ремонте — их можно будет пустить на запчасти.
«Эти танки обеспечат ВСУ большую огневую мощность и мобильность», — приводит телекомпания слова министра оборонной промышленности по делам международного развития и Тихого океана Пэта Конроя.
Ранее сообщалось, что в США запаниковали из-за подбитого на СВО немецкого танка Leopard, который начали препарировать российские специалисты. Дело в том, что отправленный на Уралвагонзавод боевая машина была не экспортным продуктом, а поставленной из резервов бундесвера.
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