Австралия передаст Киеву почти полсотни списанных «Абрамсов»

Австралия передаст Киеву почти полсотни старых танков Abrams, которые вскоре должны были быть списаны. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на местного министра оборонной промышленности.

По информации журналистов, Австралия передаст украинцам 49 танков M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на 245 миллионов долларов. При этом некоторые машины нуждаются в ремонте — их можно будет пустить на запчасти.

«Эти танки обеспечат ВСУ большую огневую мощность и мобильность», — приводит телекомпания слова министра оборонной промышленности по делам международного развития и Тихого океана Пэта Конроя.