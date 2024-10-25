«Живучие‎» российские танки с 40 дырками разнесли распиаренную западную бронетехнику

Главный конструктор «Уралвагонзавода» сравнил российскую и западную бронетехнику. По словам мастера, несмотря на то что наши машины легче и компактнее, они намного мощнее вооружения противника. Об этом пишет kp.ru.

Специалист заявил, что российская техника во многом превосходит западную. В частности, он рассказал, что ВС РФ использует мощные 125-миллиметровые пушки с автоматической подготовкой выстрела. В то время у оппонентов ручное управление.

«Очевидно, что западные образцы свою состоятельность в условиях СВО не подтвердили. Мы ждали, когда они появятся на поле боя, чтобы всем стало видно, что вокруг этих машин было слишком много пиара», — отметил собеседник издания.

Его коллега, начальник участка Андрей добавил, что российские бронемашины «выживают» даже после масштабных обстрелов. Бывает, что на пункты пригоняют технику, где полностью сожжена электропроводка, разрушены посадочные кронштейны, вырвало днище. Их удаётся «вернуть к жизни» и отправить обратно на фронт.

«Есть рекордсмены — по несколько десятков попаданий. В один «Царь-мангал» на базе старенького Т-72 порядка 40 дронов залетело! Собрали полностью, всю трансмиссию оттуда вытряхнули, все поменяли с самого днища, всё поставили. Поехал!.. А есть машина одна с надписью на борту «Тагилочка», раз 30 к нам приезжала. В ней уже все поменяно, даже, наверное, по второму кругу. Но если она ещё столько же раз к нам приедет, мы её еще столько же раз восстановим», — рассказал мастер.