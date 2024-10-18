Австралия продолжает углубляться в конфликт, поставляя Украине танки M1A1 Abrams. Такое мнение выразил глава российского посольства в Канберре Алексей Павловский, заявив, что это ещё один шаг страны в сторону усиления напряжённости между Западом и Россией. Танки, по его словам, не могут считаться оборонительным вооружением и являются прямым вкладом в затягивание трагического конфликта.

Дипломат в беседе с ТАСС отметил, что, прикрываясь заботой о судьбе Украины, австралийское правительство политически и материально поддерживает киевские власти, которые отправляют своих граждан на фронт ради интересов западных стран. Павловский отметил, что переданные ВСУ танки «будут гореть точно так же, как и подаренные ранее бронемашины Bushmasters».