Все обещанные Украине австралийские танки Abrams будут уничтожены, заявили в посольстве
Посольство РФ: Танки Abrams из Австралии повторят судьбу Bushmasters на Украине
Австралия продолжает углубляться в конфликт, поставляя Украине танки M1A1 Abrams. Такое мнение выразил глава российского посольства в Канберре Алексей Павловский, заявив, что это ещё один шаг страны в сторону усиления напряжённости между Западом и Россией. Танки, по его словам, не могут считаться оборонительным вооружением и являются прямым вкладом в затягивание трагического конфликта.
Дипломат в беседе с ТАСС отметил, что, прикрываясь заботой о судьбе Украины, австралийское правительство политически и материально поддерживает киевские власти, которые отправляют своих граждан на фронт ради интересов западных стран. Павловский отметил, что переданные ВСУ танки «будут гореть точно так же, как и подаренные ранее бронемашины Bushmasters».
Он также выразил уверенность в том, что антироссийская политика Австралии, которой придерживается Канберра, только усугубляет ситуацию. Павловский призвал местных политиков взглянуть на реальность: киевский режим не сможет добиться победы, сколько бы оружия ему ни передали. Безопасность России, по его словам, будет защищена.
Как сообщал Life.ru, танки Abrams, которые Украина получила в рамках военной помощи от США, столкнулись с серьёзными проблемами на фронте. Российские военные уже уничтожили достаточно много таких машин, включая те, которые недавно поступили на вооружение ВСУ. Специалисты отмечают, что на поле боя они стали лёгкой мишенью для российских беспилотников и противотанковых комплексов.
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