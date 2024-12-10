Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 06:48

«ВСУ на грани»: В СВР заявили о приближении России к достижению целей спецоперации

Нарышкин: Российские военные близки к достижению целей спецоперации

Российская сторона близка к достижению целей специальной военной операции. Как заявил в беседе с журналом «Разведчик» директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, ВСУ находятся на грани краха.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — заявил глава СВР.

О том, что Россия близка к достижению целей СВО, ранее писала газета Washington Post (WP). По мнению авторов публикации, надежды Запада на победу Киева тают вместе со стремительно ослабевающей поддержкой со стороны США и партнёров. Аналогичное мнение высказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ничему не учатся»: В МИД РФ заявили, что США не смогут помешать Москве достичь целей СВО
«Ничему не учатся»: В МИД РФ заявили, что США не смогут помешать Москве достичь целей СВО
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Оксана Попова
  • Новости
  • Сергей Нарышкин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar