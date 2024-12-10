Российская сторона близка к достижению целей специальной военной операции. Как заявил в беседе с журналом «Разведчик» директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, ВСУ находятся на грани краха.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — заявил глава СВР.