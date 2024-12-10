«ВСУ на грани»: В СВР заявили о приближении России к достижению целей спецоперации
Нарышкин: Российские военные близки к достижению целей спецоперации
Российская сторона близка к достижению целей специальной военной операции. Как заявил в беседе с журналом «Разведчик» директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, ВСУ находятся на грани краха.
«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — заявил глава СВР.
О том, что Россия близка к достижению целей СВО, ранее писала газета Washington Post (WP). По мнению авторов публикации, надежды Запада на победу Киева тают вместе со стремительно ослабевающей поддержкой со стороны США и партнёров. Аналогичное мнение высказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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